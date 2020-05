Danilo Toninelli contro Paolo Liguori a Stasera Italia, il direttore: "Ricciardi? Fumo negli occhi per nascondere le responsabilità di Conte"

22 maggio 2020 a

a

a

Un attacco diretto a Danilo Toninelli e al Movimento 5 Stelle. In collegamento con Barbara Palombelli a Stasera Italia, il direttore di Tgcom24 Paolo Liguori punta dritto contro l'ex ministro grillino, ospite insieme a lui, che pochi secondi prima aveva commentato il vergognoso attacco del deputato 5 Stelle Riccardo Ricciardi contro la Lombardia. "Ad essere aggredito è stato il M5s", ha spiegato Toninelli generando un certo sconcerto in studio.

"Ricciardi insulta? Una sapiente regia". Non lo dice la Meloni, ma fonte M5s. Vergogna: il suo vero obiettivo

"I fatti di ieri alla Camera è fumo negli occhi per coprire le responsabilità gravissime del governo", tuona Liguori, che poi ha gioco facile nel ricordare a Toninelli un piccolo particolare: "Il primo lockdown è stato chiesto da tre regioni prima che Giuseppe Conte si svegliasse: Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, tre regioni a conduzione politica diversa. Il governo è arrivato dopo, senza mascherine, senza protezione per i medici, mandandoli allo sbaraglio non in Lombardia ma in tutta Italia".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.