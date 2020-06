Alessandra Moretti a Non è l'Arena: "Guarda Berlusconi". La Santanchè prima le ride in faccia poi si copre il volto disperata

15 giugno 2020 a

"Guarda Silvio Berlusconi". Alessandra Moretti, in studio a Non è l'Arena, arriva a invocare il leader di Forza Italia e Daniela Santanchè, in collegamento con Massimo Giletti prima ride beffarda poi si mette le mani sul volto per disperazione. Lo scontro in diretta nasce quando l'europarlamentare del Pd accusa l'esponente di Fratelli d'Italia di fare demagogia: "Tu non sei l'unica che lavora. Io sono un avvocato, ho uno studio, sono una Partita Iva".

La Santanchè ironizza e la Moretti si offende: "Io credo che alcune proposte dell'opposizione.... Guarda l'atteggiamento di Berlusconi, non ha detto tutte le strampalerie sul Mes e l'Europa. Se è vero che gli italiani non amano questo governo, non amano tanto nemmeno l'opposizione, perché non è credibile". I sondaggi, per la verità, sembrano andare in un'altra direzione.

