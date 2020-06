Matteo Salvini, "vaffa" a sinistra e Corsera: "Un gesto rivoluzionario, mangio due ciliegie. Posso oppure no?"

17 giugno 2020 a

La vicenda è nota: a Matteo Salvini non perdonano neppure le ciliegie. O meglio, non perdonano il fatto di mangiare delle ciliegie. Il leader della Lega è stato attaccato, insultato e criticato sul web e da diverse parti (a sinistra) per aver mangiato qualche ciliegia mentre Luca Zaia parlava al suo fianco, nel corso di una conferenza stampa lunedì. Addirittura il Corriere della Sera si è occupato della "vicenda", e non a caso Salvini ha risposto per le rime anche al quotidiano di Via Solferino. Ma ora, arriva una nuova e definitiva risposta, pubblicata sui social e "fissata in alto" su Twitter. Ecco Salvini, in primo piano, che afferma: "Amici sto per compiere un gesto rivoluzionario che probabilmente mi attirerà critiche da sinistra. Non so se farlo o no, ditemi voi cosa ne pensate". Dunque prende in mano due ciliegie e si interroga: "Posso o non posso mangiarle?". Uno strepitoso "vaffa" a compagni, sinistra e... Corriere della Sera.

