Daniela Santanchè contro Antonio Misiani a Omnibus: "Non mi interrompa! Mi sarei strappata la camicia"

28 ottobre 2020 a

a

a

Come affondare un piddino, con classe. Tutti a lezione da Daniela Santanchè, protagonista di un curioso siparietto a Omnibus, il programma del mattino in onda su La7. Si parlava del decreto ristori, quello varato dal governo per aiutare le categorie colpite dalla nuova serrata per coronavirus. Prima, dice la sua Antonio Misiani, del Pd. Peccato che la pitonessa di Fratelli d'Italia non condivida una parola di quanto detto dal democratico. E così, quando arriva il suo turno, prende la parola e inizia a "smontare" le teorie di Misiani. Il quale, però, a differenza di quanto fatto dalla Santanchè, la interrompe. E la pitonessa azzanna: "Non mi interrompa, io sono stata in silenzio anche se mi sarei strappata la camicia". Ilarità in studio. Colpito e affondato.

"Ecco le risorse della sinistra: a casa, subito". Orrore dell'immigrato contro la capotreno, si scatena Daniela Santanchè | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.