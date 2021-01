Mezz'ora in più, Matteo Renzi ridicolizza Rocco Casalino: "Voleva asfaltarmi?", siluro in diretta su Rai 3

17 gennaio 2021 a

Il tarlo-Rocco Casalino. L'improbabile portavoce di Giuseppe Conte sta sul gozzo a molti. Matteo Renzi compreso. E il leader di Italia Viva lo conferma a Mezz'ora in più, il programma di Lucia Annunziata in onda su Rai 3 dove oggi, domenica 17 gennaio, era ospite per fare il punto sulla crisi di governo. Il leader di Italia Viva è riuscito ad affermare che "cacciare Conte non è mai stato un mio obiettivo", dunque diversi segnali di apertura al premier. Eppure, di segnali distensivi a Casalino nemmeno l'ombra. Anzi, uno strepitoso sfottò. "Il portavoce del presidente del Consiglio ha detto: asfaltiamo Renzi", ha premesso l'ex premier riferendosi a un recente retroscena di stampa mai smentito. "Hanno detto che avranno i numeri. Ma a me sembra che questo non accadrà al Senato", ha tagliato corto. Casalino colpito e affondato.

