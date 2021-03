L'Aria Che Tira, rissa tra Claudio Borghi e Peter Gomez sui Ristori: "Basta stupidate"

10 marzo 2021 a

a

a

Giuseppe Conte è caduto e ora Peter Gomez vuole riscuotere le promesse fatte dai partiti. Lega compresa. "Mi aspetto dal mio amico Borghi che lavori pancia a terra per rispettare la promessa di dare ristori a tutti", interviene il direttore del Fattoquotidiano.it in collegamento con L'Aria Che Tira. Immediata la replica di Claudio Borghi, anche lui ospite di Myrta Merlino su La7: "Infatti lo facciamo". Ma niente, Gomez insiste: "Non ho sentito una voce da parte della Lega che dicesse dopo tre giorni dall'insediamento del nuovo governo 'mettiamoci tutti assieme per dare più soldi alle persone'". E ancora prosegue: "Ieri a Milano c'è stata una manifestazione", ma Gomez non fa in tempo a concludere che Borghi precisa: "Lo stiamo facendo, era tutto scritto male, stiamo riscrivendo".

"Vaccini sequestrati, salto di qualità". Minzolini, svolta "sovranista" di Draghi: lezione all'Europa

A quel punto il giornalista riprende da dove ha lasciato: "I ristoratori hanno manifestato contro Matteo Salvini che è sparito. Borghi, tu stai facendo fumo per non parlare del problema". Finita qui? Neanche per sogno Gomez è un fiume in piena: "Ora siete voi nella stanza dei bottoni, non dire stupidate sui numeri". Ed ecco che l'economista della Lega può spiegare: "Stiamo riscrivendo meglio il decreto. Se vuoi sui ristori ti spiego come l'ha scritto Conte e come lo stiamo riscrivendo". Il botta e risposta non ne vuole sapere di finire e così è la conduttrice a prendere parola e lanciare la pubblicità: "Fra qualche giorno sarà passato un mese dallo scostamento di Bilancio, quindi il tema è urgente".

"Ma non si vergogna?". Vaccino, Roncone umilia Paola Taverna: la grillina non riesce neanche a rispondere, disastro in tv | Video

Poco prima Borghi ha anche promesso l'impegno del Carroccio nell'evitare un ennesimo lockdown. "Noi stiamo cercando il più possibile di cambiare la traiettoria. Nel nostro piccolo perché in Parlamento la Lega conta ancora per il 17 per cento e non per il primo partito che è, stando a quello che indicano tutti i sondaggi. Se ci fosse ancora Giuseppe Conte, saremmo in zona scarlatta, non rossa. Sarebbe tutto chiuso. Si sta cercando di resistere a questa situazione, non perché vogliamo far morire la gente ma perché c'è un errore di fondo nell'impostazione del lockdown".

"Ci metteva la faccia. E poi sul conteggio dei morti...". Gelo in studio, la (ridicola) difesa di Giuseppe Conte: il grillino Giarrusso oltre il ridicolo | VIdeo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.