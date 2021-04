Non è l'arena, Massimo Giletti difende la meloniana Colosimo sui vitalizi: "Paniz, è disgustoso"

19 aprile 2021 a

Sul tema dei vitalizi Massimo Giletti a Non è l'Arena torna a picchiare duro e lo fa "rimproverando" l'ex onorevole del Pdl Maurizio Paniz, avvocato e storico difensore di tanti ex parlamentari che facendo ricorso contro il taglio hanno ottenuto il mantenimento del loro maxi-assegno. La questione ha indignato molti italiani, ma pure il conduttore.

"Questa sentenza, Paniz, io la trovo disgustosa. In un momento in cui la pandemia sta devastando il Paese, non si arriva a fine mese...". "Io preferisco fare della beneficenza - replica Paniz -, ne faccio sicuramente più io di voi che siete in studio, ne sono sicuro". Tra gli ospiti di Giletti c'è anche Chiara Colosimo, consigliere regionale del Lazio di Fratelli d'Italia, che si rivolge direttamente a Paniz, in collegamento: "Non siamo tutti così, io ho rinunciato a 26 anni nel 2013 al vitalizio in quanto avrei preso quanto prenderà mio padre dopo 40 anni in ospedale, e trovo questo moralmente non corretto, poi ognuno fa le sue valutazioni ma ci sono persone che le fanno diversamente da lei".



"Fratelli d'Italia ha sempre fatto una battaglia sui vitalizi, esattamente come l'ha fatta sulle pensioni d'oro. Nella commissione contenziosa non c'è nessun esponente di Fratelli d'Italia, ci sono però dei supplenti che sono del Movimento 5 Stelle e ci sta un ex esponente del Movimento 5 Stelle, ora passato a un altro gruppo, che non mi pare si sia opposto a tutto questo. Come sempre, la differenza la fanno le persone ma in questo caso posso dire con molto orgoglio che Fratelli d'Italia sui privilegi ha fatto la sua parte e continuerà a farla".

