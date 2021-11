Tagadà, Antonio Padellaro e il fango su Berlusconi: "Non sopporta più Salvini e Meloni. E così..."

22 novembre 2021 a

"Lui Matteo Salvini e Giorgia Meloni non li sopporta più". Antonio Padellaro lo ammette: quella su Silvio Berlusconi "è solo una mia malignità". E a Tagadà, su La7, ridono tutti alla battuta della penna del Fatto quotidiano, Tiziana Panella in testa. Si parla delle aspirazioni del Cav al Quirinale, del suo prepotente ritorno sulla scena politica da protagonista assoluto, dentro il centrodestra e nel Parlamento, e della spiazzante uscita a sostegno (sia pure parziale) del reddito di cittadinanza.

"Gli importi che sono finiti a dei furbi che non ne avevano diritto, sono davvero poca cosa rispetto alle situazioni di povertà che il reddito è andato finalmente a contrastare", ha sottolineato il leader di Forza Italia in una intervista concessa al direttore Franco Bechis sul Tempo. Parole che hanno colto di sorpresa sia Salvini sia Meloni, che considerano il reddito grillino fumo negli occhi, una falsa (e fallimentare) risposta a un problema più che concreto. "Una apertura chiaramente strumentale - riflette Padellaro -, credo per trovare dei voti in più per farsi votare quando ci sarà l'elezione del presidente della Repubblica. Ma in realtà lui ormai è su un'altra direttrice".

Quale? Scompaginare l'alleanza del centrodestra, la discutibile e molto maliziosa tesi di Padellaro. "L'uscita sul reddito l'ho trovata straordinaria, Berlusconi è una mina vagante dentro il centrodestra. Lui ogni giorno mette una 'zeppa' tra Salvini e Meloni, gli crea problemi continuamente. Lui non li sopporta e anche Meloni e Salvini non lo sopportano. Ma hanno un problema: Berlusconi è una persona molta importante e hanno bisogno delle sue televisioni Mediaset, non si possono mica sbilanciare tanto. E lui si diverte un mondo".

