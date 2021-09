Uomini e Donne, Gemma Galgani si presenta così? E Tina Cipollari sbotta: "Palloni gonfiati in un corpo decadente"

13 settembre 2021 a

Gemma Galgani è la novità di Uomini e Donne. La dama over, ovviamente più che nota nel programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, si presenta con un seno nuovo. Merito del chirurgo estetico: "Sono molto contenta. Ho superato una prova contro me stessa. Grande forza e sono pronta a trovare l’amore", ha detto la Galgani che non ha mai perso la speranza. E come ogni edizione, anche questa si aprirà con l'ennesimo scontro con la nemica numero uno, Tina Cipollari.

"E per fortuna che era contraria alla chirurgia estetica - ha tuonato la Cipollari -. Vedere quei palloni gonfiati in un corpo decadente… queste cose non le accetto". Poi la Cipollari ha bacchettato anche Gianni Sperti. L'opinionista si è permesso di lodare la scelta di Gemma Galgani, dato che il suo seno è proporzionato e non è andato a rovinare la sua figura. "Sei vergognoso! Sei peggio di lei", ha sbottato immediatamente Tina.

Di nuovo Gemma non ha solo il seno. Una punturina è stata fatta anche alle labbra della dama, che nel suo ultimo periodo ha dovuto affrontare numerose delusioni d’amore. Ma ora è l'inizio di una nuova esperienza. E chissà che non possa portare fortuna alla dama.

