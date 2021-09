Gf Vip, Alex e le "Princess" in atteggiamenti compromettenti: il raptus di gelosia della moglie

Francesco Fredella 15 settembre 2021 a

La moglie di Alex Belli pare che sia arrabbiatissima. Non avrebbe mandato giù le avances delle principesse nei confronti di suo marito (che, tra l'altro, è stato moderato negli atteggiamenti ed elegante). Ma potrebbe accadere di tutto: una fonte molto vicina alla donna ci dice che è su tutte le furie.

“Ma voi in Italia che visione avete del matrimonio? Significa ancora qualcosa? Al mio Paese non funziona così. Mio marito è entrato nella Casa perché vuole costruire un futuro per la nostra famiglia. Non è andato lì per allietare e rallegrare ogni tipo di donna insoddisfatta e in cerca di popolarità”, tuona suo social. E poi continua dicendo: “Come ti permetti Sophie Codegoni? Come si permettono le tre principesse? Se questa è la piega della trasmissione entro nella Casa e me lo porto via. Così vi faccio vedere di che pasta sono fatte le venezuelane”.

Il clima si preannuncia molto caldo. Infatti, potrebbe arrivare un vero e proprio colpo di scena. Tenetevi forte. Se Delia entrasse nella casa del Gf vip per un confronto acceso con le Princess? Bomba di Alfonso Signorini. Riavvolgendo il nastro, la storia d'amore tra Alex Belli e Delia Duran è molto solida. I due si sono sposati sulle colline comasche (c'erano una settantina di invitati). Il rito religioso è stato scelto da entrambi che sono molto credenti. Al matrimonio c'erano anche Guenda Goria e il suo fidanzato Mirko, Stefano Sala e Martina Nasoni, vincitrice dell’ultima edizione del Grande Fratello Nip.

