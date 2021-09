Gf Vip, Sonia Bruganelli umilia (nell'intimo) il concorrente: "Sono allibita, se penso ai suoi genitori..."

16 settembre 2021 a

"Sono rimasta allbita". Sonia Bruganelli, opinionista al Grande Fratello Vip scelta da Alfonso Signorini, non va giù leggera su Tommaso Eletti, il giovanissimo concorrente diventato famoso per le sue (assurde) scenate di gelosia messe in mostra a Temptation Island nei confronti della fidanzata Valentina, di 20 anni più grande di lui. Ora la coppia è scoppiata, Tommaso nella casa di Cinecittà si dice cambiato e maturato dopo mesi di esposizione mediatica, ma molte sono state le critiche nei confronti di Signorini per aver dato visibilità a quello che indubitabilmente è un pessimo esempio nel rapporto tra uomo e donna.

Ospite di Casa Chi su Instagram, la moglie di Paolo Bonolis ha ammesso: "Non ho un'ottima impressione di quello che ha mostrato a Temptation Island perciò se devo giudicare per quello che ha detto e fatto è ovvio che sono rimasta allibita. Però l’ho visto entrare, così emozionato, così piccolo… Anche se non è giustificabile quello che ha fatto io credo che lo abbia in parte capito". "Mi immedesimo nei genitori - ha proseguito la Bruganelli - e mi chiedo perché questo ragazzo abbia delle problematiche col mondo femminile. Non lo conosco, forse uscirà fuori e affronteremo queste dinamiche. Non mi sono sentita di dire nulla perché lo vedevo già sopra le righe e imbarazzato. Un pochino in difficoltà. Da mamma ho fatto un passo indietro".

Al coinquilino Gianmaria Antinolfi, fugace ex di Belen Rodriguez, lo stesso Tommaso ha confidato dopo poche ore riguardo alla sua ex Valentina: "Devo dire che a parte la fine e quello che è successo in tv, io ho tanti bei ricordi con lei. Per me è anche stata come una mamma. La nostra era una relazione non dico malata, ma eccessiva. Ero malato del suo corpo, non poteva mettere il bikini e andare a mare da sola. Lei era gelosa, ma non come me. Avevamo molti problemi su gelosie mie pesanti".

