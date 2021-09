Gf Vip, "cosa vuol dire alzarsi": il gesto commovente di Manuel Bortuzzo, che lezione

Francesco Fredella 17 settembre 2021 a

a

a

Manuel Bortuzzo emoziona tutti. Nella casa del Gf Vip, il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini dove è entrato incassando un grande applauso del pubblico, torna in piscina. Il nuoto è il suo grande amore di sempre. Dopo quella maledetta sera del 2019, quando Manuel venne raggiunto per uno scambio di persona da un proiettile, è tornato a nuotare. Campione in vasca e campione nella vita. Nella casa ha spiegato tutto quello che è successo quella sera, per 12 millimetri è vivo: se la pallottola avesse reciso l'aorta addominale sarebbe morto in poco tempo. Ora Manuel punta a Parigi 2024, alle prossime Olimpiadi vuole assolutamente partecipare.

“Non è stato facile all’inizio. Perché tornare in vasca mi sembrava diverso. Poi è tornata la voglia di fare tutto e l’amore per il nuoto. Anche qui in casa andrò sicuro in piscina. Comunque è giusto che la gente capisca che non tutto è immediato, uno deve metabolizzare e deve avere i suoi tempi per fare le cose. Più gli altri ti dicono che devi fare le cose più non le fai. La storia era bella, sarei potuto andare adesso a Tokyo, vincere le Paralimpiadi. Non lo volevo fare. Adesso, da solo, sono tornato in acqua e probabilmente farò Parigi 2024”, racconta in piscina nella casa del Gf vip

“Sarà un modo per far capire cos’è davvero la disabilità. Cosa vuol dire alzarsi, vestirsi, fare le cose minime. Insomma, un modo per rompere un muro che è ancora troppo alto“, continua. Manuel vive al cento per cento e nel migliore dei modi questa nuova avventura televisiva. Ha già ricevuto l'amore del pubblico da casa. Per l'ennesima volta.

