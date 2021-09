Uomini e donne, Gemma Galgani "come Cicciolina". La frase sul "produttore p***o": insinuazione pesantissima

17 settembre 2021 a

A Uomini e donne continua a tenere banco Gemma Galgani, con il suo décolleté extralarge. La stagionata Dama di Torino è tornata in studio da Maria De Filippi dopo il vistoso ritocchino chirurgico al seno, un vezzo che l'ha trasformata in età matura in una maggiorata. E ovviamente la scelta di darsi questa nuova botta di sensualità ha scatenato Tina Cipollari, eterna rivale della Galgani vuoi per esigenze di copione del Trono Over vuoi per vera, sentita antipatia reciproca.

A 71 anni Gemma è ormai da diverse stagioni alla ricerca poco fortunata dell'amore. Le ha provate tutte (anzi, tutti), dai coetanei ai più giovincelli, e Tina le rinfaccia ancora la passionaccia "scandalosa" per il toy boy Sirius, al secolo il marinaio Nicola Vivarelli. Una storia chiacchieratissima, iniziata a distanza durante il periodo del primo lockdown, e culminata nella scorsa stagione con una drammatica rottura davanti ai riflettori. Ora tocca ad Armando, nuova "fiamma" di Gemma. E la Cipollari, impietosa, pungola la Dama che a suo dire, con il "nuovo" prosperoso davanzale "sembra Cicciolina". "Stessa espressione - rincara la storica opinionista della De Filippi -. Ti andrà male in amore, ma magari qualche produttore di film p***o ti chiama".

In ballo ci sarebbe anche qualche punturina alle labbra, per renderle più gonfie. "Ti dice male quest’anno - la "battezza" ancora la Cipollari -. Nonostante la ristrutturazione era meglio quando eri com'eri". La solita carezza alla carta vetrata, insomma. E il sodale della Cipollari Gianni Sperti aggiunge il carico da novanta: "Era meglio quando era peggio".

