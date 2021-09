Uomini e donne, disgrazia dalla De Filippi: "Cretina", "Fallito di mer***". Raptus-Cipollari, chi cacciano

15 settembre 2021 a

Inizia a suon di insulti l'ultima puntata di Uomini e donne. In studio fari puntati sulla dama Isabella, subito attaccata e criticata da Gemma Galgani. Ma il problema per una volta non è la dama di Torino, che recentemente si è sottoposta a un clamoroso intervento chirurgico al seno e si è ripresentata al dating show di Canale 5 nella novella veste di "maggiorata stagionata".



Le contumelie volano semmai tra uno dei due nuovi cavalieri presentatisi davanti alle telecamere per Isabella e Tina Cipollari, la nemica pubblica numero uno di Gemma. Sempre focosa, ha interrotto più volte uno dei due cavalieri che stavano cercando di far colpo su Isabella. I toni sono subito trascesi e si arriva al punto di non ritorno: "A te non interessa la mia vita? La tua sarà mediocre…Cretina!", urla il cavaliere all'indirizzo della storica opinionista di Maria De Filippi.

"Ma chi sei tu per giudicare la mia vita? - replica durissima Tina, alzandosi platealmente dalla sua poltrona - Sei solo un fallito di me***a…Sei un gran fallito…". Il vivace scambio di vedute ha toccato il culmine quando il cavaliere si vendica con queste parole: "Impara a stare al mondo… Ha ragione Gemma su di te!".

A quel punto la Cipollari, furiosa, si rivolge direttamente alla Dama: "Isabella senti a me… Eliminalo…Questo pazzo… Sembra uno scienziato pazzo…". E così, effettivamente, è finita con Isabella che elimina il cavaliere e quest'ultimo che recrimina ancora, sostenendo che la dama sia stata "influenzata da Tina". In fondo, come dargli torto.

