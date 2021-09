"Hai pagato", "Non ti azzardare": Uomini e Donne, tra Gemma Galgani e Isabella Ricci finisce in disgrazia

16 settembre 2021 a

Lite furibonda tra Gemma Galgani e Isabella Ricci a Uomini e Donne. Nella puntata del 16 settembre del programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi le due hanno discusso a causa dei social. O meglio, a causa dell'account Instagram aperto dalla Ricci. Per la dama torinese Isabella cerca solo di farsi pubblicità. Un'affermazione che la diretta interessata non ha negato.

Anzi, ha ammesso anche di aver sborsato del denaro per pubblicizzare il suo account social. "Paghi per sponsorizzare quella che è la tua persona, sei in una trasmissione e ci tieni ad affermare la tua immagine", è intervenuto Armando Incarnato dicendosi dalla parte di Gemma. A quel punto la Ricci ha invitato la dama torinese a non dire "cose inesatte" sul suo conto: "Fatti gli affari tuoi. Tu non sei un buon esempio per le donne", ha tuonato Isabella per poi continuare alzandosi dalla sedia: "Non ti permettere più".

Un botta e risposta al vetriolo che ha immediatamente fatto crescere il numero dei followers. Cifre comunque ben distanti dai 535 mila seguaci presenti nel profilo di Gemma. Attualmente i suoi post raccolgono migliaia di ‘mi piace'. Complici con ogni probabilità i numerosissimi diverbi con la nemica numero uno: Tina Cipollari.

