Uomini e Donne, Tina Cipollari travolge Gemma Galgani con il seno rifatto: "Dava loro delle poveracce e poi..."

Francesco Fredella 10 settembre 2021

a

a

Tina Cipollari contro Gemma Galgani: la rissa continua. Anche a colpi di bisturi. Il ritorno della Galgani a Uomini e Donne, il programma condotto da Maria De Filippi e in onda su Canale 5, con un piccolo ritocchino, lascia senza parole la Cipillari - che è pronta all’ennesimo attacco. In un’intervista al settimanale Nuovo, Tina asfalta Gemma, senza fare sconti. E stavolta al settimanale di Signoretti dice: “Ha sempre considerato le donne che ricorrevano alla chirurgia estetica delle poveracce, troppo fragili per potersi accettare.

E non ha mai perso occasione di attaccarle, me compresa: ha definito le mie labbra gommoni e i miei seni airbag, ironizzando sul fatto che al mare non avessi problemi a galleggiare. Lei si descriveva come una donna semplice, per la quale ogni ruga aveva un significato. E come una persona intelligente, che non puntava sull’aspetto fisico”. Le accuse nei confronti di Gemma non mancano: secondo Tina sarebbe incoerente. Anche lo scorso anno si è sottoposta ad un piccolo intervento estetico e ad inizio stagione tv è andata in onda una delle tante tele-risse tv.

Preparatevi: tutto sta per tornare. Ma Gemma, ormai, sembra disperata perché non trova l’uomo giusto: solo Giorgio Manetti - in passato - le ha regalato tanti sorrisi. Poi stop. Adesso, invece, Gemma vorrebbe tornare a gioire per amore. Ma lo scorso anno le cose non sono andate affatto bene: il suo cuore batteva per Sirius, baby corteggiatore. Tutto finito. Anzi, mai iniziato.

