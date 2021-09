Gf Vip, Sophie Codegoni senza reggiseno: fuori tutto in diretta, la regia va in tilt

18 settembre 2021 a

Primo, involontario "fuori di seno" nella casa del Grande Fratello Vip. Protagonista la bella Sophie Codegoni, ex di Uomini e donne, che si è presentata con una camicetta molto scollata. Forse troppo. perché le forme sinuose della 19enne, peraltro, senza un reggiseno a tenerle a bada, conquistano ben presto la (meritata) ribalta.

Nemmeno il tempo di arrivare in salotto: quando la Codegoni si abbassa per salutare Manuel Bortuzzo, ecco l'imprevisto più che piccante al décolleté. Dalla regia Mediaset, neanche una piega. Delle tre, l'una: o nessuno si è accorto di nulla (strano, visto che in tempo reale sui social sono state decine i commenti, tra l'ironico e l'entusiasta). O sono mancate la prontezza di riflessi e la previdenza necessarie a evitare il guaio, o semplicemente hanno deciso di indugiare, consapevoli che ne sarebbe nato un momento molto pepato.

Altro imprevisto quando, rialzatasi e rassettatasi la camicia, dallo scollo esagerato, Sophie ha sbattuto involontariamente contro Alex Belli che l'aveva accolta alla porta della casa di Cinecittà pochi secondi prima. L'attore, molto vicino alle principesse Selassiè (pure troppo, perché ha scatenato la furia della moglie, la gelosissima Delia Duran), ha indubitabilmente il talento raro di farsi trovare al momento giusto nel posto giusto. Cioè accanto a bellezze mozzafiato. Complimenti. E occhio alle polemiche in arrivo, perché la Codegoni aveva già detto di apprezzare fisicamente proprio Belli... Solo un caso?

