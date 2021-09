Gf Vip, Ainett Stephens balla e Amedeo Goria perde la testa: il video del raptus erotico, verso la squalifica

17 settembre 2021 a

Dopo le accuse, spuntano le immagini. Clamorose. Siamo al Gf Vip, il reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5, laddove come è noto nel mirino ci è subito finito Amedeo Goria per le sue "attenzioni" nei confronti della meravigliosa Ainett Stephens.

In breve, ricordiamo quanto accaduto. Parlando con Francesca Cipriani, la Stephens ha di fatto ammesso, confessato, che Goria, di notte, avrebbe "allungato le mani" su di lei. Già, la Cipriani chiedeva ad Ainett, testuali parole, se "avesse allungato le mani". La risposta è arrivata con uno sguardo della "pantera nera", sguardo che la diceva lunghissima. E tanto è bastato per scatenare la rivolta-social contro Goria: in molti, infatti, chiedono al Grande Fratello Vip l'immediata cacciata dell'ex marito di Maria Tersa Ruta e padre di Amedeo Goria.

Ora, però, arrivano nuove, pesantissime, immagini. Un video destinato a rendere ancor più complicata la posizione di Goria. Siamo nel giardino della casa di Cinecittà, dove gli inquilini si prestano a un ballo scatenato. Ed ecco Ainett Stephens, a piedi nudi su un lettino solare, che come tutti gli altri balla. Meravigliosa, pazzesca nel tubino nero. Ed ecco anche che però le si fa sotto Amedeo Goria. E che fa? Allunga le mani, prima sul fianco, poi sul lato B. Immagini che non passano inosservate e che diventano subito virali su Twitter. E sempre più persone invocano la squalifica di Amedeo Goria: arriverà?

