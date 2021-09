Uomini e Donne, "chiamate un medico": paura e umiliazione per Gemma Galgani, ridotta così

18 settembre 2021 a

a

a

Scintille, sempre scintille a Uomini e Donne, lo storico format di Maria De Filippi tornato in onda per la nuova stagione rigorosamente su Canale 5. E tra le novità c'è un nuovo cavaliere, Kerry, di 60 anni, che ha subito conquistato le attenzioni di Gemma Galgani.

Chiara Ferragni fa scuola, "proposte poco chiare": la confessione di Giulia De Lellis

Presentandosi al programma, nello studio della De Filippi, Kerry ha rivelato: "Sono stato sposato per tanti anni e dalla mia ex moglie ho avuto le mie tre bellissime figlie. Ora vorrei ritrovare la complicità che avevo con lei", ha fissato il suo ambizioso obiettivo.

E sia per queste parole, sia per il suo aspetto fisico, ecco che Gemma Galgani si è subito mostrata interessata, stuzzicata dal 60enne. Tanto che la Galgani ha subito voluto concedersi a lui in una danza scatenata, sulle note di una celebre canzone degli Earth Wind & Fire.

"Lede la dignità di una famiglia". Da Uomini e donne al disastro: tra Ursula e Sossio finisce in disgrazia

Una performance - ed eccoci alle scintille - che ha scatenato l'eterna rivale di Gemma, Tina Cipollari. Al termine del ballo, Tina infatti si è spesa in un velenosissimo commento: "Chiamate un dottore. Non vedete che sta male Gemma? Non ce la fa, ha il fiatone...". Umiliata a tempo record. E la rissa, infinita, continua.

"Un'arma a doppio taglio". Manila Nazzaro in lacrime al GfVip: fregata dal suo corpo "da reato"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.