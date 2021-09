Amici, gaffe clamorosa di Anna Pettinelli. Scintille con Rudy Zerbi: "Godo"

19 settembre 2021 a

Prima puntata di Amici su Canale 5 e già ci sono forti scintille tra i professori, in particolare tra Anna Pettinelli e Rudy Zerbi. I due insegnanti di canto hanno spesso avuto dei battibecchi per via di giudizi diversi sui ragazzi/aspiranti allievi della scuola. La discussione si è accesa soprattutto quando Zerbi ha promosso un giovane che invece la Pettinelli aveva addirittura definito "stonato".

A quel punto è stato chiesto l'intervento di una delle vocal coach del programma, che ha detto: "No, non ha stonato. Ha ragione Rudy”. Un parere che ha fatto esaltare Zerbi, il quale subito ha commentato: "Godo". La professoressa, però, non si è arresa e rivolgendosi al collega ha continuato: "Non ci senti. Te l’ho spiegato, devi mettere un cornetto acustico di quelli grandi per sentire meglio”.

Anche Zerbi, però, non ha mollato la presa. E ha controbattuto: "Intanto non ha stonato perciò, probabilmente, l’otorino dovresti cercarlo tu. Uno bravo peraltro”. La discussione tra i due è andata avanti per le lunghe, proprio come accadeva l’anno scorso. Zerbi ha anche accusato la collega di confondere ad Amici la libertà di espressione con la stonatura. A un certo punto Rudy ha chiesto ironicamente a Maria De Filippi: “Non c’è un banco un po’ più lontano?”.

