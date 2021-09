Uomini e donne, "incidente d'auto" per Gemma Galgani: l'annuncio della De Filippi, gelo in studio

21 settembre 2021 a

Tamponata. Gemma Galgani ha avuto un incidente d'auto e ad annunciarlo allo studio di Uomini e donne è la stessa Maria De Filippi. La giornata sembra normale, in studio procede tutto come al solito. E anzi la Dama di Torino sembra ancora più combattiva, litigando con la rivale Isabella Ricci, l'altera dama molto british (decisamente l'opposto della carnale e focosa Gemma), quindi confessando di essere uscita in settimana con il cavaliere Filiberto.

Insomma, la situazione è in continuo divenire. Quello che la Galgani non aveva ancora confessato è la disavventura occorsale mentre era in auto. "Stai bene sì? Ti sei ripresa un po’?", le chiede la De Filippi, prima di annunciare a tutti: "Ha avuto un incidente… E’ stata tamponata in macchina...". L'opinionista Gianni Sperti si mostra un po' in ansia: "Ma veramente?". "Non è stato niente di grave...", spiega la De Filippi rincuorando tutti. Effettivamente, la Galgani non sembra provata dall'incidente, anzi si dimostra pimpante e in ottima forma dal punto di vista fisico e psicologico.

Sparita la preoccupazione, la sua nemica Tina Cipollari ha potuto così punzecchiarla senza troppi rimorsi: "Incidente? Beh gli airbag li ha belli resistenti… Sono nuovi, non c’è pericolo". Il riferimento, ovviamente, è al nuovo seno extralarge ottenuto grazie al ritocchino estivo. "Sei perfida anche in questa situazione…", è stato il commento della Galgani, che per una volta ha saputo fare buon visto a cattivo gioco (anzi, battuta). Tutto è bene ciò che finisce bene, anche a Uomini e donne.

