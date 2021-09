Gf Vip, Wilma Goich e il dramma della figlia morta: "Sarebbe una terapia", come campa oggi

Francesco Fredella 23 settembre 2021 a

a

a

Wilma Goich vuole fare il Grande Fratello vip. Dopo una vita di successi inauditi, con tantissimi dischi venduti (milioni e milioni), ora l'ex moglie di Edoardo Vianello sogna il reality condotto da Alfonso Signorini. E lo dice in una lunga intervista rilasciata al settimanale Chi. "Per me il Gf vip sarebbe terapeutico", dice la Goich riferendosi alla morte di sua figlia Susanna, stroncata ad aprile 2020 da un terribile tumore. "Oggi vivo per mio nipote e con i ricordi. Quando sono sola piango, ma in compagnia sto bene e il Gf Vip potrebbe regalarmi queste emozioni. Sarebbe una sorta di terapia. Sarebbe un modo per tornare in pista", continua la Goich.

Poi la cantante, che potrebbe tornare sul palco dopo una pausa che dura dall'aprile del 2020, tira una frecciatina a Katia Ricciarelli: "Non capisco perché Katia non parla mai dei suoi amori. Mi sembra che racconti poco di se stessa. Però non sarei una seconda donna, io e Katia Ricciarelli saremmo due prime donne".

Nelle scorse settimane, tra l'altro, la Goich ha raccontato a RTL102.5 News di un progetto musicale con Bob Sinclar. "Il brano è pronto, il contratto anche, ma poi è arrivata la Pandemia che ha bloccato ogni progetto", aveva raccontato la Goich. E se entrasse nella casa del Gf Vip? Sarebbe un vero e proprio boom. Un'altra grande artista che potrebbe varcare la soglia rossa della casa di Cinecittà".

