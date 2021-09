Gf Vip, Alex Belli "ha un pisellino piccolo, piccino picciò". Indiscrezione imbarazzante

28 settembre 2021 a

Katia Ricciarelli si è lasciata sfuggire qualche parola di troppo su Alex Belli all'interno della casa del Gf Vip. Tutto inizia quando la cantante lirica viene spedita, proprio insieme all'attore, nella Love Boat, che nell'edizione di quest'anno ha sostituito la classica suite. I due - come riportato da Dagospia - si sono quindi appartati nella barca dell'amore, su ordine di Alfonso Signorini, e lì sono rimasti a bere qualche flûte di champagne.

L'esperienza, comunque, è durata poco. E i due sono subito tornati - un po' alticci - dai loro compagni nella casa principale. Proprio allora la Ricciarelli, forse più brilla di Alex, ha fatto delle confessioni inaspettate sul coinquilino, scherzando sui momenti vissuti insieme al ragazzo: "I rapporti sono stati così sfrenati che nemmeno me ne sono accorta. Mi ha sbattuta per terra, in mezzo ai petali di rose rosse. Va bene che è un grande uccello...”.

Poi, però, mentre Belli si allontanava ha aggiunto: ”Ha un pisellino piccolo, una roba piccola. Piccino picció. Date quella camera a qualcuno che sia più virile di lui. Però non ditelo a lui perché altrimenti si offende. Signore aiuto, da casa diranno che sono impazzita. Mi sono ubriacata”. Confessioni piuttosto forti. Resta da capire se Signorini deciderà di approfondire nel corso della prossima puntata del reality.

