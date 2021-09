Alessandra Pierelli, ex di Uomini e donne: com'è e come campa oggi la fiamma di Costantino

Francesco Fredella 29 settembre 2021 a

L'ex corteggiatrice per antonomasia Alessandra Pierelli compie gli anni. E sono 42 candeline. Impossibile dimenticare il suo passato in tv quando, sul trono, c'era Costantino Vitagliano (uno dei primi, e storici, tronista di Uomini e donne). La Pierelli ha festeggiato anche su Instagram, dove ha condiviso delle nuove foto: è bella, elegante, più che mai. Decine e decine di messaggi di auguri ricevuti durante la giornata: dall’attrice Serena Rossi, ad Adriana Volpe. Passando per l’attore Luca Calvano o l'ex gieffina Katia Pedrotti.

Da un po' di tempo Alessandra ha abbandonato il mondo dello spettacolo. Niente tv. E' una moglie perfetta: Alessandra Pierelli è sposata con Fabrizio Baldassari. Insieme a Daniel e Liam, i suoi due figli, si è trasferita a Montecarlo. Un'altra vita, una vera inversione di rotta. Nel lontano 2006 Alessandra è finita in coma dopo un intervento di liposcultura finito male. Da quel momento ha deciso di abbandonare la vita mondana dedicandosi soltanto alla famiglia. Ma c'è chi spera di rivederla presto in televisione, magari in un reality che potrebbe essere il Grande Fratello vip.

La storia d'amore tra Alessandra e Costantino, agli inizi degli anni Duemila, fece sognare l'Italia. Loro, durante quello che era un esperimento televisivo, hanno segnato un'epoca: l'amore in tv, adesso, regna sovrano. Merito anche di Alessandra e Costantino, che a quanto pare oggi non hanno alcun tipo di rapporto. Tutto finito. Strade diverse.

