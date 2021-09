Uomini e Donne, Luisa Anna Monti e il tumore al seno. Dramma privato: "Sono crollata in sala operatoria"

27 settembre 2021 a

Sta combattendo da un anno contro un tumore al seno Luisa Anna Monti, ex dama di Uomini e Donne. La brutta notizia, ricevuta nel 2020, ha costretto lei e il suo compagno a cambiare i loro progetti per il futuro. In una intervista al settimanale Uomini e Donne Magazine Luisa Anna Monti ha raccontato: "E’ stata dura e adesso seguo una terapia. Ma non c’è altra scelta se non affrontare il tutto".

Luisa Anna Monti è stata operata il 24 luglio a Roma dove ha subìto una quadrantectomia e un’ovarectomia per un altro tumore benigno, ma con possibilità di degenerare. "E’ stato un intervento di sette ore. Sono entrata col sorriso, ma poi sono crollata in sala operatoria". Per fortuna i medici le sono stati vicini ed è andato tutto bene. L’intervento è quindi riuscito anche se adesso l'ex dama sta seguendo delle terapie: ha ventiquattro sedute di radioterapia affiancate a una terapia ormonale da seguire per cinque anni e, più avanti, forse una chemio leggera.

Ma quando avverrà il matrimonio tra Luisa Anna Monti e il suo compagna Salvio Calabretta? “Dicembre o in primavera” è stata la risposta di lei.

