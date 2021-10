Star in the Star, fine corsa per Ilary Blasi. La scelta estrema dei vertici Mediaset: dopo la sfuriata di Pier Silvio...

Francesco Fredella 01 ottobre 2021 a

Star in The Star chiude prima? Sembra proprio di sì: due puntate in meno. Ed è una doccia gelata per Ilary Blasi, alla conduzione di questo programma in onda su Canale 5 finito al centro delle polemiche ancor prima cha iniziasse. La Blasi alla fine del terzo appuntamento tramesso ieri, giovedì 30 settembre, conferma le indiscrezioni sulla chiusura, che era già circolate nelle scorse ore. Sembra che la decisione sia arrivata dopo il flop in termini di ascolti: Star in the star non ha brillato e i piani alti del Biscione sono corsi ai ripari, stoppando il format.

Quindi giovedì 7 ottobre andrà in onda la semifinale e poi la chiusura il prossimo 14 ottobre. Adesso sono sei le maschere in gara: Mina, Michael Jackson, Pino Daniele, Claudio Baglioni, Loredana Bertè e Lady Gaga. Le puntate totali previste al lancio del programma erano sette. Poi il taglio: cinque e lo stop. E' improbabile che Star in the star possa tornare in un'altra edizione, si tratta di un programma che è stato molto criticato. Una via di mezzo tra il Cantante mascherato e Tale quale show (e queste erano le critiche piovute ancor prima del vita), che sta facendo il pieno di ascolti con oltre il 20% di share ad ogni puntata.

Proprio per la somiglianza con i due format Rai, nei giorni scorsi erano circolate indiscrezioni circa la stizza di Pier Silvio Berlusconi, che avrebbe minacciato di passare alle vie legali contro la società di produzione del format, che non è stato "partorito" così come richiesto. Dopo le indiscrezioni sulla sfuriata del boss Mediaset, la trasmissione era stata ampiamente ritoccata (conferma alla veridicità dei rumors). Insomma, per Star in the star una storia tormentatissima e che si conclude anzitempo.

