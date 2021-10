Uomini e donne, Gemma Galgani travolta in studio. Gavettone, Tina Cipollari la riduce così

Francesco Fredella 04 ottobre 2021 a

a

a

La storia si ripete. Ed accade di tutto. Tina Cipollari, ancora una volta, contro Gemma Galgani. A Uomini e donne stavolta va di scena l'inverosimile: vola un secchio d'acqua in studio. "La registrazione di U&D del 3 ottobre è stata ricca di novità e colpi di scena per il trono over. – riporta Blasting News – Infatti, nel corso delle riprese, l’opinionista Tina Cipollari ha tirato, per l’ennesima volta, un secchio d’acqua addosso a Gemma Galgani. […] Essendo la prima sfilata della nuova edizione del dating show di Maria De Filippi, è ipotizzabile che Gemma si sia cimentata in qualche performance originale e sia stata proprio l’esibizione di Galgani a suscitare l’idea di Tina Cipollari di tirarle, al termine, un secchio d’acqua".

E sembra che la Galgani, alla ricerca da ani dell'eterno amore, non abbia gradito affatto il gavettone di Tina che da sempre cerca di farla ragione sulla sua situazione sentimentale. Due acerrime nemiche che, però, riescono a movimentare la Rete e gli ascolti.

E poi capitolo Joele, che sarebbe stato cacciato dopo che ha preso in giro la redazione. Qualcuno è pronto a sostituire il bel ragazzo veneto? Per adesso nessun tronista. "Per quanto riguarda il trono classico, invece, non è stato presentato nessun nuovo tronista per sostituire Joele. In una delle ultime registrazioni, infatti, Milan aveva lasciato il programma di Canale 5, dopo avere preso un accordo con la sua corteggiatrice Ilaria", si legge ancora nelle anticipazioni.

