Gf Vip, "non vedo più la luce": drammatica lettera della ex a Manuel Bortuzzo (e la sua clamorosa reazione)

05 ottobre 2021 a

a

a

Attimi di emozione e di grande commozione al Gf Vip, il reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5, il tutto nella puntata di lunedì 4 ottobre. Attimi di commozione per la sorpresa a Manuel Bortuzzo, raggiunto da un messaggio della sua ex fidanzata, Federica Pizzi, con la quale ebbe una breve ma intensa relazione. I due, comunque, sono rimasti molto legati.

"Ammazzate e bruciate": La fine orribile di madre e sorella, il dramma di Ainett sconvolge il Gf Vip

Il punto è che Federica ha scelto di dire la sua a Bortuzzo perché nelle ultime settimane lo ha visto diverso, chiuso in se stesso, cupo. E così, in una lettera, gli ha scritto: "Guardandoti da casa mi sembra che qualcosa sia cambiato in te, non vedo più la luce nei tuoi occhi, le tue risate, la tua solita autoironia che mi aveva fatto perdere la testa". Quindi, chiede a Bortuzzo dove sia finito il ragazzo che le avevva fatto perdere la testa. Dunque, Federica ha ricordato: "Caro Manuel è vero che ci siamo lasciati, ma il nostro legame va oltre questo e tu lo sai". E mentre la lettera veniva letta a Manuel, le copiose lacrime di Federica in studio.

"Posso anche andarmene". A poche ore dalla diretta, Katia Ricciarelli gela Signorini: caos su Canale 5

Bortuzzo, da par suo, ha ascoltato con evidente emozione, ma senza commuoversi. Dunque, ha commentato le belle parole di Federica: "Questo dimostra che chi ha avuto la possibilità di vivermi fuori comprende veramente quello che vede". Ma la lettera, ha aggiunto, è servita a qualcosa. Eccome. Manuel Bortuzzo, infatti, ha spiegato che grazie a quelle parole ha compreso come l'esperienza al Gf Vip potrà essergli utile nel suo percorso di vita: "Stare qui mi servirà...", ha confermato, stupendo il pubblico per il fatto di essere uno dei pochi a non scoppiare sistematicamente in lacrime. Una grande nota di merito per Manuel Bortuzzo.

"Massa di imbecilli e cerebrolesi". Disastro in regia, il microfono è aperto: insulti brutali dell'autore ai concorrenti del Gf Vip | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.