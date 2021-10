Uomini e Donne, Tina Cipollari umiliata dal chirurgo plastico: "Dove interverrei"

05 ottobre 2021 a

Nelle ultime puntate di Uomini e Donne ha tenuto banco Gemma Galgani e la sua operazione al seno, oltre al ritocchino alle labbra. Tina Cipollari, non gliene ha fatta passare una e ha criticato la scelta di sottoporsi a un intervento di chirurgia estetica alla sua età. Ma Tina Cipollari si è ritoccata le labbra, come ha ammesso lei. Il medico estetico Giacomo Urtis ha spiegato che, "azzarderei a dire che nel tempo si sia fatta dare qualche aiutino agli zigomi. E gli occhi sembrano alleggeriti”.

Urtis ci ha tenuto a elogiare Tina Cipollari, che a Uomini e Donne “Incarna una bellezza giunonica”. Sempre secondo Giacomo Urtis, sarebbe evidente che Tina Cipollari ha subito nel tempo cambiamenti legati a qualche chilo in più per via dell’età. Ma su cosa interverrebbe Urtis? “Interverrei sul doppio mento e le consiglierei un mini lifting del terzo inferiore”, ha spiegato.

“Non ha sicuramente più il fisico di Belen” scherza Giacomo Urtis su Tina Cipollari “e deve mantenere la sua attuale conformazione fisica perché incarna la telespettatrice media over 50”. Nel frattempo a Uomini e Donne l’opinionista Tina Cipollari continua a criticare il comportamento che Gemma Galgani ha nei confronti dei cavalieri del parterre, che non sembrano più essere tanto interessanti a lei, e come se non bastasse ha anche rimproverato Ida Platano.

