Uomini e Donne, Marcello scarica Ida? Qualcosa non torna: gravi sospetti sul reality

Ida Platano e Marcello Messina sono tornati a Uomini e Donne? Tra loro la rottura sembrava definitiva, ma dalle anticipazioni arrivano indiscrezioni eclatanti. I due, a quanto pare, si sarebbero divisi durante la registrazione del 4 ottobre. Tutto per scelta del cavaliere che - secondo Il Vicolo delle News, - avrebbe detto stop.

Ci pensa la Cipollari, però, ad accusare Ida che - sempre secondo l'opinionista - sarebbe sempre pronta a fare emergere i difetti degli uomini che conosce. La Platano litiga con Marcello e poi va al centro dello studio. Alla fine decide di andare dietro le quinte. Marcello non la segue. Maria De Filippi fa notare l’assenza di Ida nel parterre, ma dice chiaramente di non voler andare dietro le quinte. Un dettaglio che non sfugge ai telespettatori.

Il pubblico, però, potrebbe essere schierato sempre dalla parte di Marcello e non di Ida, una spaccatura di fatto che continua a dividere l'opinione pubblica. “Lui ha detto di aver seguito il percorso di Ida e Riccardo: quindi ha visto le liti tra loro due. Se non gli piaceva il carattere e il comportamento di lei perché venire in studio a corteggiarla?”, racconta una fonte segreta. E poi ancora: “Aveva bisogno di acquistare visibilità, ma di Ida non gliene può fregar di meno”. Cosa accadrà per davvero? Lo sapremo nei prossimi giorni quando la puntata andrà in onda.

