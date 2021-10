Gf Vip, Soleil Sorge provoca? Raptus-Manuel Bortuzzo: "Stavo per farlo...", roba da matti e caos al reality

08 ottobre 2021 a

Clamoroso al Gf Vip, il reality di Alfonso Signorini in onda su Canale 5. Già, clamoroso quel che è accaduto nella casa, dove per certo - e chi segue questa stagione del reality lo sa - la più odiata tra le inquiline è la bellissima, meravigliosa e "cattivella" Soleil Sorge. Odiatissima, in particolare, da Lulù, la "principessa" che ha stretto, e parecchio, con Manuel Bortuzzo, il quale però ha fatto sapere di non voler imbastire una storia con lei.

Il punto è che... Soleil Sorge e Manuel Bortuzzo stavano per baciarsi. Il tutto è avvenuto mentre l'ex nuotatore stava dando una "controllatina" ai capelli di Giucas Casella. E proprio in quel momento, ecco che Soleil Sorge si avvicina moltissimo a Bortuzzo, per sussurrargli un qualcosa di misterioso nell'orecchio.

Proprio a quel punto, Bortuzzo si volta, poi di colpo si accorge che non era Lulù. E tutti notano che sta per scattare un bacio, che però poi non arriva. Il punto è che successivamente Bortuzzo ha confessato: "La volevo proprio baciare, mi stava venendo istintivo". E ancora, ha aggiunto: "Mamma mia, stavo per baciarla. Avevo la scusa". E chissà se quel bacio ci fosse stato, cosa sarebbe accaduto. Ma, soprattutto, chissà cosa ne pensa Lulù, di queste parole di Bortuzzo, "avevo la scusa". Nella casa del Gf Vip, insomma, si aprono scenari clamorosi...

