Tale e quale show, Carlo Conti imbarazza Matri: "La Nargi? Purtroppo sì". Il caos

Grosso imbarazzo a Tale e quale show, il talent vip musicale di Rai1. E questa volta non per "colpa" di una imitazione mal riuscita. Il padrone di casa Carlo Conti ha messo in difficoltà Alessandro Matri, ex bomber di Cagliari e Juventus compagno dell'ex velina di Striscia la notizia Federica Nargi, in gara.

La bella e brava Federica, vestita da fatina, ha appena cantato Oba ba lu ba, brano di Daniela Goggi, sorella di Loretta Goggi seduta nel banco della giuria. "Lei non è una fata fatuzza è una fata fatona", è la battuta della Goggi, che ha così marcato il fisico spettacolare dell'ex velina.

A questo punto Conti si dirige verso il pubblico seduto in sala. In prima fila c'è proprio Matri, e il conduttore scherza: "Ho preso una persona a caso, cosa ne pensa di questa performance?". "Benissimo", è la risposta un po' obbligata dell'ex calciatore, con un sorriso tirato. "Come si chiama lei? Ha giocato a calcio?", prosegue nella gag Conti. "Conosce la signorina che si è esibita?", chiede ancora. E a Matri sfugge un "Purtroppo sì" che fa rumoreggiare il pubblico e sobbalzare i telespettatori a casa, che si scatenano su Twitter. Ovviamente però nessuno si azzarda a parlare di crisi, anche perché la coppia è solidissima, ha dato alla luce Sofia e Beatrice e radio-gossip riferisce dell'intenzione di allargare ulteriormente la famiglia.

