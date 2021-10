Gf Vip, Manuel Bortuzzo mai visto: "Allora inizia a non rompermi i cog***". Brutlizzata Lulù, brividi nella casa

11 ottobre 2021 a

Manuel Bortuzzo dice no, per l’ennesima volta. Di Lulù, una delle tre principesse, non ne vuole sapere. Insomma, la storia al Gf Vip, il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, naufraga a tempo record. “Ma possiamo provare a cercare di andare avanti? A me questa cosa rende molto triste, io voglio che tutto si migliori fra me e te. Possiamo almeno provare? Non voglio che tu sia falso, ovviamente, sarei pazza lo volessi”, confessa Lulù. “Proviamoci da domani mattina? Valutiamo da domani mattina, dai. Se dentro di me ho voglia di darti un bacio, posso avere la possibilità di dartelo? Io voglio farti vedere la persona che sono fuori, qua per me è molto stressante. Non fossilizziamoci sui problemi. Andiamo avanti”.

La principessa più tenta di baciare Manuel, che rifiuta e va a dormire con Aldo Montano. “Il tuo bacio? E’ un atto che non mi interessa avere, non voglio i tuoi baci, per come sono fatto io ai tuoi baci non riesco a dare il valore che vorrei dargli. All’inizio mi sono lasciato andare con te, anzi ci siamo lasciati andare, forse era meglio se ti avessi conosciuto prima di fare certe cose”, replica Manuel. E così cala il gelo: Lulù deve accettare un secco “no”. Senzs troppi giri di parole racconta dk non voler più flirtare con la mragazza.

Ma cosa è successo? Manuel continua dicendo: “Sono due settimane che dentro sono così. Ma se io certe cose non riesco a dartele, è una colpa? Se io ti dicessi ‘dai amore vieni qua ti do un bacetto‘ sarei finto ed io non riesco a fingere. Io non sorrido più da una vita, non mi sento come vorrei essere, quindi i miei sorrisi non sono sorrisi sono segni d’approvazione, tipo ‘ok, tranquilla’. Capisci? Se il tuo carattere ti porta a rispondermi così significa che te sei così, se te ti comporti così con Sophie immagina se ci fidanziamo? Fuori ho trecentomila ragazze attorno. Basta”.

Nel dibattito si è poi inserita Lucrezia: “Anche Clari mi ha detto che è dispiaciuta perché tu ti sei allontanato anche da lei". Insomma, una sorta di interrogatorio al nuotatore“Io vorrei vivere serenamente qui dentro”, aggiunge la ragazza. Manuel, a questo punto, perde le staffe e tuona: “Ok, allora inizia a non rompermi i cog…ni per queste cose qua". Fin troppo chiaro.

