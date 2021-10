Marina La Rosa, dal Grande Fratello al topless a 44 anni: le foto incendiarie

Francesco Fredella 13 ottobre 2021 a

Vi ricordate Marina La Rosa del Grande Fratello? Ora ricompare (sui social). E già si parla di svolta sexy. L’ex gieffina fa una gita in barca con panorami mozzafiato e poi condivide con i followers una riflessione sull’amore.

Spunta anche uno scatto in topless molto piccante. “Chissà se anche a voi capita di domandarvi dove vada a finire l'amore sprecato", chiede ai suoi follower. "Ma l'amore non si spreca e non si perde, non si è mai perduto", scrive.

Poi spunta il commento di Salvo Veneziano, ex concorrente del Grande Fratello. “Io mi stavo facendo un'altra domanda", scrive. Lei sorride. Sottile gioco della seduzione che coinvolge tutti i followers. Molti, negli ultimi tempi, si erano chiesti che fine avesse fatto Marina, che dopo un percorso in tv negli anni Duemila è scomparsa. Anno 2001: prima edizione del Gf vip, quella storica.

Nella casa, oltre a Marina, ci sono Taricone, Casalino, Salvo. Rocco Casalino definì e definisce tuttora un “grande esperimento sociologico” quel reality, che ha cambiato totalmente la televisione. Si dice, e si legge sui siti, che Marina in quegli anni fosse riuscita a mettere da parte in banca quasi 2 miliardi di vecchie lire. Mica poco. Altri tempi, altra tv e altri cachet.

“Come guadagnavo? Con le serate, con la pubblicità, con le ospitate televisive… Ma quei guadagni erano fonte di grande imbarazzo. Tornavo in albergo e non ero felice, perché quei soldi mi sembrava di averli rubati. Un sacco di soldi solo per fare un sorriso, firmare un autografo…’, raccontava in un’intervista riportata su Nanopress. “I soldi vanno via senza che tu te ne accorga. Compri una macchina, fai un viaggio, prendi una casa in affitto a un prezzo spropositato, poi fai un altro viaggio, magari affitti un aereo privato perché tanto ne guadagnerai ancora… Chiamiamola immaturità finanziaria. Come entravano così uscivano”, diceva nella chiacchierata.

