Albano Carrisi a Ballando con le stelle, "cambio in corsa": è già caos totale, la voce

Inizia con il piede sbagliato l'avventura a Ballando con le stelle per la partner di Albano Carrisi. E scoppia un vero e proprio giallo: Alberto Matano a La Vita in diretta non ha dubbi. Ospite in studio c’è Carolyn Smith, ma non parla di nessuna indiscrezione legata al dietro le quinte di Ballando. Ci pensa Matano a svelare qualche anticipazione. Vanno in onda le immagini dell'incontro tra Milly e Al Bano: la conduttrice parla dell’infortunio di Oxana Lebedew, la maestra proveniente dal Kazakistan (si tratta di una delle new entry di questa edizione). Avrebbe avuto un infortunio che potrebbe mettere a rischio il debutto di sabato sera. E cosa accadrà adesso? Sembra che il piano B sia dietro l'angolo.

“Mentre facevano le prove di ballo collettivo maestri, Oxana si è infortunata. Purtroppo per un ballerino il piede è una cosa fondamentale e lei ha questo infortunio a un metatarso. Allora adesso io ti devo chiedere se tu vuoi che noi cambiamo la tua maestra. Me lo devi dire tu se vuoi cambiare o se invece preferisci rimanere con lei. Questa è una scelta importante, e io ti devo offrire la possibilità di avere una persona che non abbia un problema come ce l’ha lei”, dice Milly.

Per adesso non si conoscono i tempi di recupero della ballerina assegnata ad Al Bano. A quanto pare l'incidente è avvenuto nella giornata di ieri, visto che erano impegnati nelle prove in studio, come si vede sul profilo Instagram di Ballando. Manca poco al debutto di Ballando con le stelle, che in questa edizione potrebbe lasciare davvero tutti senza parole per un cast stellare.

