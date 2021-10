Ballando con le Stelle, roba da matti: Pippo Baudo, a 85 anni questa "cosina"

11 ottobre 2021 a

Mancano ormai pochissimi giorni all'esordio della nuova stagione di Ballando con le Stelle, il programma di Rai 1 condotto da Milly Carlucci, un format storico e inossidabile. Il via è previsto per sabato 16 ottobre. E come sempre, nel corso delle differenti puntate, ci saranno i cosiddetti "ballerini per una notte", ospiti speciali che si cimenteranno con la danza ma non in gara.

E tra questi, eccone uno davvero speciale: Pippo Baudo. La sua partecipazione è stata infatti annunciata nel corso della puntata di ieri, domenica 10 ottobre, di Domenica In, in onda su Rai 1, dove tra le ospiti c'era proprio la Carlucci. Stuzzicata da Zia Mara, si è un poco lasciata andare rivelando quelle che sono le novità dell'anno. Tra i nomi confermati, appunto, quello di Pippo Baudo, il tutto mentre l'ex moglie Katia Ricciarelli è impegnata al Gf Vip.

E così il mitico Pippo nazionale, all'età di 85 anni, si sottoporrà alle votazioni della giuria, composta anche quest’anno dalla presidentessa Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Selvaggia Lucarelli, Fabio Canino e Ivan Zazzaroni. Nel caste della trasmissione confermati Alberto Matano e Roberta Bruzzone. Infine, il ritorno di Alessandra Mussolini, questa volta non in gara ma con un misterioso ruolo d'eccezione pensato apposta per lei.

