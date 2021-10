Pomeriggio 5, Barbara D'Urso non riconosce l'ospite del Gf Vip: gelo in studio, la voce fuori campo

15 ottobre 2021 a

Momenti di imbarazzo a Pomeriggio 5, quando Barbara D'Urso si collega come da tradizione con la casa del Grande Fratello Vip a Cinecittà. Sul finire dell'ultima puntata settimanale, l'inviata di Carmelita è accanto ad Andrea Casalino. ultimo concorrente eliminato del reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini.

Casalino, modello 38enne di Brindisi, è passato piuttosto inosservato tanto da accusare gli autori dello show di non aver saputo destare sufficiente interesse per la sua storia. Pochi secondi, e cala il gelo anche a Pomeriggio 5.

"Vedo che fuori dalla casa c’è un bel ragazzone…", lo introduce la D'Urso. La regia lo inquadra, e in studio si sente la voce di Michele Cucuzza: "Chi è?", chiede lo storico giornalista Rai. E anche Barbara appare incerta: "Chi è? Ehm chi è…". La conduttrice prende tempo e rimanda a un momento successivo l'annuncio. L'impressione di molti telespettatori, in tempo reale sui social, è che la padrona di casa non avesse effettivamente idea di chi si trattasse e avesse quindi solo preso tempo.

Una volta tornati alla porta rossa del GfVip, Casalino ha finalmente preso la parola per dire la sua su quanto sta accadendo nella casa tra i suoi ex coinquilini. Tiene banco sul flirt (molto presunto) tra Miriana Trevisan e Nicola Pisu, figlio di Patrizia Mirigliani. "Ci crede solo lui…", è l'opinione decisamente tranchant del modello. Ma non tutti, sui social, la pensano così e preferiscono credere nella love story.

