Tale e quale show, Pretelli in grosso imbarazzo: "Hai visto come l'ha detto?", la più intima delle allusioni

16 ottobre 2021 a

a

a

Grosso imbarazzo sul palco di Tale e quale show, con Cristiano Malgioglio che stuzzica Pierpaolo Pretelli sul lato più privato. Al talent vip di Rai1 condotto da Carlo Conti si sono ritrovati due ex compagni di Grande Fratello Vip: l'ex velino di Striscia la notizia come concorrente, Malgy come giudice. Pretelli si presenta nelle vesti di Irama, cantante uscito dalla fucina di Amici di Maria De Filippi, portando il suo brano Arrogante. La palla, dopo la performance, passa a Malgioglio che esordisce col botto: "Ti muovi molto bene in scena sei fantastico e sei molto fortunato perché ti danno dei pezzi molto facili da imitare".

"Vado via". La sorella di Loretta Goggi gela Carlo Conti: roba mai vista a Tale e quale show, secondi di silenzio





Pierpaolo, fidanzato di Giulia Salemi, ascolta in silenzio e leggermente "irrigidito" e forse un po' spiazzato dal velenoso affondo di Malgioglio, con cui nella casa del reality condotto da Alfonso Signorini qualche mese aveva legato tantissimo. Il giudizio di Malgioglio, non a caso, non trova d'accordo gran parte del pubblico in sala che infatti rumoreggia e contesta. D'altronde, Cristiano non è nuovo a verdetti molto discussi ed è, in fondo, il sale dello show. Peraltro nessuno può accusarlo di pregiudizi nei confronti di Pretelli, visto che la scorsa settimana aveva approvato a pieni voti la sua imitazione di Clementino. "Sinceramente sei molto distante dal cantante originale - ha infine aggiunto -, hai cantato con la tua voce, io ti conosco molto bene…". E Conti ha aggiunto, malizioso: "Hai visto come l’ha detto".

"Altro che fata", lì sotto... Clamorosa Federica Nargi: vestita così in prima serata su Rai1 | Guarda

Più favorevoli i giudizi degli altri giudici, Giorgio Panariello e Loretta Goggi. "Non era facile imitare Irama", ha riconosciuto l'indimenticabile interprete di Maledetta primavera. Su Malgioglio, invece, aleggia ancora il sospetto, stavolta fondato, di una certa avversione artistica per l'amica Alba Parietti: ancora una volta, è arrivata una pesantissima stroncatura.

"Chiamate l'esorcista". Alba Parietti in onda così a Tale e quale show: affronto senza precedenti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.