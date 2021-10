Ballando con le Stelle, Arisa sconvolge lo studio: "Scardinata, a cosa mi ha costretto", la confessione sul "maestro"

17 ottobre 2021 a

E a Ballando con le Stelle venne il momento di Arisa. Il tutto, ovviamente, nella prima puntata della nuova stagione del programma, in onda su rai 1 e condotta come sempre da Milly Carlucci. Già, addio Amici per la cantante, che si è accasata a Ballando, in veste di ballerina. E così, Arisa, si è esibita per la prima volta insieme al suo maestro, Vito Coppola.

Per il debutto un charlestone che ha convinto un po' tutti i giurati della rete ammiraglia di viale Mazzini. Anche Milly Carlucci, da par suo, per una volta ha lasciato perdere l'imparzialità per spendersi nelle lodi di Arisa.

E la cantante, da par suo, ha ammesso che non è stato facile. Per nulla. E lo ha fatto con parole spiazzanti e che hanno toccato giurati, Carlucci e telespettatori: "Per Vito non è stato facile perché oltre al fatto di non essere una ballerina sono anche una persona emotivamente molto difficile da scardinare e lui mi ha fatto fare delle cose che non mi hanno fatto pensare", ha ammesso Arisa.

Lodi anche da parte di Carolyn Smith, la giurata che riferendosi ad Arisa ha affermato: "Non mi ha delusa hai tirato fuori la donna che in te". Quindi le considerazioni di Fabio Canino, secondo il quale Arisa, come altri concorrenti, è aiutata dal fatto di essere un'artista. Insomma, per loro sarebbe comunque più facile destreggiarsi nelle danze.

