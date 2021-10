Gf Vip, Soleil Sorge travolta dallo scandalo: "Tutto finto". Mentre lei è nella casa, la demoliscono

23 ottobre 2021 a

Diversi mesi fa Iconize, influencer e blogger, aveva fatto finta di aver ricevuto un'aggressione omofoba. In realtà nessuno lo aveva mai colpito con un pugno. Pare che il livido in viso se lo fosse procurato da solo utilizzando un sacchetto di verdura surgelata. A marciare sull'intera vicenda, all'epoca, fu Soleil Sorge, adesso concorrente del Gf Vip. La ex corteggiatrice di Uomini e donne fu tra quelli che contribuirono a smascherare il ragazzo.

Dopo diverse ospitate in tv e le scuse da parte dell'influencer, la vicenda sembrava essere archiviata. A farla riemergere adesso è stata l'influencer Deianira Marzano, che ha detto di essere in possesso di un audio che inchioda Soleil. Un audio dal quale emerge che la gieffina non solo era a conoscenza della messa in scena di Iconize, ma addirittura gli dava consigli. Sentendosi chiamato in causa, allora, il blogger è intervenuto di nuovo sulla questione: "Visti gli ultimi avvenimenti, mi sento costretto a dire la verità".

E così Iconize ha deciso di pubblicare l'audio incriminato, risalente al 13 maggio, nel quale la Sorge dice: "Se dobbiamo parlare della recitazione eri troppo sgam... Cioè non dico sgamabile, anzi, in tutto quello che hai detto assolutamente no. Però, proprio come presenza televisiva, non guardavi abbastanza la telecamera, eri troppo giù, troppo moscio. Però ci sta nella situazione, poteva starci che eri triste". E ancora: "Guardavi costantemente Giorgio, cioè ogni due parole che dicevi guardavi Giorgio. Quello lo correggerei se fossi in te. In quel caso lì se ti guarda qualunque psicologo si vedeva proprio che stavi inventando quello che dicevi".

