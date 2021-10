Ballando con le stelle, Memo Remigi in lacrime: "Mia moglie morta, tante sofferenze. Quel giorno..."

24 ottobre 2021 a

Lacrime a profusione a Ballando con le stelle, quando Memo Remigi ricorda commosso la moglie Lucia, scomparsa lo scorso gennaio. Nella clip di presentazione della sua esibizione in coppia con Maria Ermachkova, il cantante dedica parole dolcissime alla compagna di una vita, morta "dopo una malattia che le ha causato tante sofferenze. Sabato scorso è stato tutto bellissimo e sarebbe stato ancora più bello se mia moglie fosse stata con me…".

"Ho provato una sensazione tremenda - ha proseguito, ancora visibilmente scosso - quando ho aperto la porta di casa e mi sono reso conto che dentro non c’era più nessuno ad aspettarmi”. Tornati in studio in diretta, la giuria vip gli ha mostrato tutta la vicinanza possibile. "Mi hai commosso", sono state le prime parole di Fabio Canino, mentre Carolyn Smith, coreografa e storico giudice di Ballando che ha sempre abituato i suoi fan a una cronaca appassionata e coraggiosa della sua lotta con la malattia, l’ha definito addirittura "il concorrente perfetto" per Ballando con le stelle.

Dopo la sua esibizione, applausi anche da Rossella Erra e da Selvaggia Lucarelli, che lo ha incoronato con parole un po' bizzarre: "Ti avrei dato 10 anche se fossi venuto qui a pulire il pavimento".

