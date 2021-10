Gf Vip, Miriana Trevisan e l'umiliazione di Nicola Pisu: ridotto a dormire così, "uno scendiletto"

Francesco Fredella 28 ottobre 2021 a

Nicola Pisu e Miriana Trevisan, amore o flirt? La nascente storia d'amore nella casa del Grande Fratello vip fa parlare tutti anche perché il figlio di Patrizia Mirigliani è stato beccato mentre dormiva a terra. Ovviamente tutto questo per stare vicino all'ex ragazza di Non è la Rai.

Tutto questo per fare, ovviamente, un gesto romantico. Ma il pubblico, dopo averlo visto a terra con tanti di cuscini e coperte, è rimasto senza parole e in preda allo sgomento. Nelle ultime ore, lo ricordiamo, la Mirigliani sembra non aver "digerito" la storia tra suo figlio e la Trevisan. Che è piombata nello sconforto con un vero e proprio crollo emotivo. Alex Belli è corso in suo aiuto dicendo: "Qui dentro non c'è alcun bisogno della corazza che ti sei creata, vivi spensierata".

E poi, incontrando Nicola in giardino, gli chiede se si sia accorto del suo umore praticamente a terra. "Cos'è successo secondo te? Non c'entri niente tu", chiede Miriana. Pisu non coglie il suo malessere e dice: "Io ti vedo sempre sorridente". Ed è per questo motivo che la notte decide di dormire accanto a lei, ma per terra. "Non voglio che dormi lì, per me il sonno è sacro", tuona Miriana. Come andrà a finire? Sembra che tra i due, che si sono già baciati, ci sia una strada tutta in salita da percorrere. Ora, più che mai, potrebbe accadere qualcosa. Staremo a vedere la puntata di venerdì cosa riserverà.

