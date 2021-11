Gf Vip, "una mer*** nel corridoio": orrore e disgusto, ecco chi ha fatto la cacca sul pavimento

Francesco Fredella 01 novembre 2021 a

Halloween o film horror? Nella casa del Grande Fratello Vip succede di tutto e spuntano (persino) strane presenze. Ma andiamo per gradi. Prima della Festa di Halloween, Francesca Cipriani e Jo Squillo si trovano dinanzi a qualcosa di disgustoso. “Ragazzi chi è che ha sporcato così? Non voglio dire di che cosa“, dice Jo. Il corridoio è sporco e sembra una scena veramente raccapricciante. “Oddio raga’. Qualcuno ha fatto la cacca…“, urla la Cipry. Mistero sul web: chi ha fatto i bisogni nel corridoio? Tra l’altro le telecamere non lasciano scampo: tutto è sotto controllo.

Vipponi nel mirino di una crisi di nervi? Cosa accade nella casa di Cinecittà? Per davvero qualcuno l’ha fatta in corridoio? La Cipriani sembra schifata e accorrono, dopo le sue urla, anche altri concorrenti un po’ spaventati dalla faccenda. Tempo fa si era parlato addirittura di fantasmi nella casa del Gf vip: strane presenza avvertite da Malgioglio e anche da Filippo Nardi (concorrente lampo della scorsa edizione). Se non dovesse arrivare il colpevole allora potrebbe trattarsi per davvero di un fantasma. A messo che esistano.

Ma i vipponi sembra che in confessionale abbiano chiesto al Gf vip i filmati della casa per capire di chi sia la reponsabilità. E se si trattasse di uno scherzo? Ad Halloween tutto è permesso. Insomma, i vipponi pare che abbiano perso i freni inibitori. La scena, intanto, diventa virale nel giro di pochi minuti: la Cipriani conquista, di nuovo, Twitter.

