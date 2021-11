Uomini e donne, Diletta Pagliano e l'incidente: "Rischio amputazione", il suo dramma

02 novembre 2021 a

Rischio amputazione. Diletta Pagliano, ex protagonista di Uomini e donne, ha rivelato il suo dramma a Uomini e donne Magazine. Dopo la storia d’amore con Leonardo Greco, che aveva conquistato i telespettatori del dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, Diletta due anni fa ha avuto un figlio, Thomas, dal suo nuovo compagno Alessandro Mastromatteo con cui fa coppia fissa da 5 anni.

Prima della gravidanza, la tragedia sfiorata: "Quattordici fratture scomposte tra tibia e perone. C’era il rischio di un’infezione ossea e di un’amputazione", ha rivelato la stessa Diletta. Sui social aveva spiegato in passato: "Sono rimasta incinta dopo cinque mesi immobilizzata a letto per un incidente". Un’auto l’aveva vista in sella al suo scooter: "Avevo appena chiuso il mio ristorante. Sono salita sul mio scooter ma una macchina non mi ha vista partire prendendomi in pieno. Ho sbattuto la gamba sui quei paletti di ferro che stanno sulla strada".

Ora però c'è una nuova vita: "Matrimonio? Non abbiamo fretta anche se lui sa che voglio che diventi mio marito". Mastromatteo "era il direttore di un ristorante dove andai come ospite. E' subito scattata la scintilla. Abbiamo passato l’estate insieme e dopo due mesi convivevamo. Non è stato semplice, ma dopo cinque anni siamo ancora qui".

