GfVip, Iva Zanicchi e la rivelazione spinta: "Scollatura molto profonda...". Cala il gelo: "Gliela hai data?"

02 novembre 2021 a

a

a

Una scatenata Iva Zanicchi terremota il Grande Fratello Vip, tra ricordi "scostumati" su Alberto Sordi e battute spinte con Giucas Caselli. L'Aquila di Ligonchio è l'ospite eccellente del serale del reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini e dà subito fuoco alle polveri del gossip.

"Basta, non ne posso più". Raptus-Ricciarelli, massacra Jo Squillo. E Alfonso Signorini...

Si parte con l'incontro in cortile con Casella, a cui Iva propone l'accoppiamento tra i rispettivi cagnolini. "Sono una fan scatenata di Giucas Casella, sono qui per proporgli un accoppiamento straordinario tra il suo cane Nina e il mio cane", ha spiegato, raccogliendo l'adesione entusiasta dell'illusionista. Ma i fuochi d'artificio arrivano nel confronto con la Ricciarelli. "Lo sai - l'ha introdotta Signorini, rivolgendosi a Katia - Alberto Sordi ha avuto molte conquiste. Questa sera si è presentata un’altra conquista di Alberto che vuole dividere con te i ricordi del passato". "Vi seguo con passione - ha esordito la Zanicchi, parlando alla Ricciarelli -. Tu sei la dea però se vuoi parliamo di Alberto Sordi. Tra me e lui non è durata nemmeno una notte purtroppo". E via di dettagli piccanti. L'incontro tra la cantante e il mitico attore romano avvenne dopo una esibizione al teatro dell’opera della Capitale.

"Un flirt con Sordi, lui sì che...". Katia Ricciarelli, confessione spinta: Signorini allibito

"Ero in una casa di Roma. Avevo una scollatura molto profonda. Ha bussato nella mia suite, gli ho detto vengo io nella tua, non avevo il coraggio di andare lì". La Ricciarelli, che aveva confessato qualche giorno fa un flirt con l'Albertone nazionale, se la ride: "Iva ma che figura hai fatto!". La Zanicchi a questo punto coglie la palla al balzo e la provoca: "Ammetti pubblicamente che gliela hai data". Katia, imbarazzatissima, trova il coraggio di dire qualcosa in più su quella storia: "Sono contenta di essere stata con lui. Ero molto timida perché non era il mio mondo. Per me era una favola".

Sonia Bruganelli, la foto con Iva Zanicchi? Occhio al dettaglio: piovono brutali sfottò | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.