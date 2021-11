Ballando con le stelle, Sabrina Salerno esagerata: il corpetto non trattiene le curve, imbarazzo in diretta

07 novembre 2021 a

a

a

"Troppo sexy"? Giudicate voi. Sabrina Salerno sconvolge Ballando con le stelle esibendosi insieme al maestro e partner Samuel Peron in una appassionata coreografia sulle note di Mentre tutto scorre dei Negramaro. La mise è quelle esplosive: corpetto che non riesce a trattenere le curve prosperose della popstar e icona erotica degli anni 80, giacca di pelle molto aggressiva e aderentissima, e svolazzo di pizzo rosso che impreziosisce gli shorts neri, rigorosamente di pelle a loro volta, e le calze a rete che valorizzano gambe perfette. Insomma, un trionfo di femminilità che però fa storcere il naso a Selvaggia Lucarelli, in giuria.

Iannone e Lucrezia, bomba piccante alla viglia di Ballando con le stelle: come li hanno pizzicati | Guarda





L'accusa è quella, appunto, di essere troppo sensuale e di appesantire troppo la performance calcando proprio sulla sua innata carica sensuale. Accuse che la Salerno non prende bene, arrivando fino alle lacrime abbracciata da Milly Carlucci, presentatrice del talent vip del sabato sera di Rai1. "A 53 anni ho una fisicità che posso permettermi di mostrare", rivendica la diretta interessata. Alessandra Mussolini e Alberto Matano la difendono: "Non ammosciarti per colpa della giuria! Una donna deve potersi vestire come le pare!", sottolinea l'ex europarlamentare. Stranito il conduttore della Vita in diretta, ospite della serata: "Faccio fatica a capire di cosa si sta parlando. Perché a Ballando con le stelle una concorrente dovrebbe rinnegare se stessa?".

"Sapete come mi chiama in privato?". Sabrina Salerno, che imbarazzo: la confessione su Peron



Il giorno dopo, la Salerno sulla sua pagina Instagram pubblica un estratto della sua esibizione: "Paso doble intenso, ho amato questa coreografia con anima e cuore". E anche Peron, in diretta, l'ha "protetta" dalle accuse ricordando che ogni giorno alle prove si presenta in jeans e lupetto a collo alto. Come dire: bomba sexy? Sì, ma senza fare nulla per esaltare le qualità che madre natura le ha regalato in abbondanza.

"Una ferita che sanguina ancora". Sabrina Salerno, il suo dramma segreto e mai superato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.