Amici, Alessandra Celentano convoca tutti i ballerini: "Andatevene a casa", furia e caos in sala

Alessandra Celentano si è trasformata in una furia con i ballerini di Amici. A scatenare la sua dura reazione è stato lo sfogo di un suo allievo, Guido. Il ballerino di danza classica, infatti, dopo aver sbagliato l'esibizione nella puntata andata in onda domenica, ha dato la colpa dei suoi errori alle liti tra i professori e in generale ai meccanismi del programma. Ad assecondarlo Mattia, allievo di Raimondo Todaro. La Celentano, allora, ha deciso di convocare tutti i ballerini in sala e ha detto loro: "Questa è una mancanza di rispetto! Se lo pensate andatevene tutti a casa! E’ una mancanza di rispetto verso tutti quelli che lavorano qua”.

Le lamentele di Guido, per esempio, riguardano il fatto di non potersi scaldare a sufficienza in studio prima di ballare. Un passaggio fondamentale per chi danza. E non è tutto: gli darebbe fastidio anche il fatto che i professori sembrano sempre in sfida tra loro, non lasciando così ballare i ragazzi in pace. E poi a non andargli giù il fatto di essere messo a paragone con Dario o altri compagni. La maestra, allora, ha detto che nel programma questi meccanismi ci sono sempre stati. Guido avrebbe potuto immaginarlo prima di fare il suo ingresso nella scuola. "Ma cosa sei venuto a fare ad Amici? Nessuno ti trattiene qua”, gli ha detto la Celentano.

Dopo averlo fortemente voluto nella trasmissione, insomma, adesso l'insegnante sembra avere non pochi dubbi sul ballerino. Ecco perché, rivolgendosi nuovamente a lui, gli ha confessato: "Io ti dico chiaramente che il tuo percorso qua, da quando sei entrato, non è buono”.

