Ballando con le Stelle, Morgan la insulta e Selvaggia Lucarelli insinua: "Scimmia", "Come sei ridotto". Choc in prima serata

Rissa da urlo a Ballando con le stelle, il programma di Milly Carlucci in onda su Rai 1, la puntata quella di ieri sera, sabato 13 novembre. Morgan, infatti, ha totalmente perso il controllo dopo essere stato aspramente criticato da Selvaggia Lucarelli dopo la sua esibizione (per inciso, solo Selvaggia si è sentita in diritto di criticarlo). In studio è successo di tutto, con la Carlucci che non sapeva più come ricomporre la situazione.

E così, alla fine del programma, poco prima che calasse il sipario sulla puntata, Selvaggia Lucarelli è tornata a commentare quanto accaduto (Morgan ad un certo punto la ha apostrofata come "scimmia"). "Quello che ho visto stasera è stato un uomo che mi ha dato della scimmia. Non si trattava di difendere me, che mi difendo benissimo da sola, ma difendere un principio di educazione e di rispetto", ha affermato la blogger.

E ancora, ha aggiunto: "Le polemiche e le discussioni piacciono a tutti, io stessa sono ben felice di immergermi in queste dinamiche, ma quella di Morgan stasera è stata una scena gratuita e lui non era lucido. Fine!", ha picchiato duro la Lucarelli. E insomma, Selvaggia ancora una volta sembra "insinuare", insistendo su quel "non era lucido", così come poco prima aveva detto che il ballo di Morgan sembrava "quello delle tribù amazzoniche dopo che hanno leccato il rospo". Già, tutta l'"eleganza" di Selvaggia Lucarelli, colei che tutto può dire e tutti può insultare.

