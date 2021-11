Uomini e donne, Gemma Galgani di sasso: "Ma ve la immaginate?", chi gli piazza davanti la De Filippi

Francesco Fredella 17 novembre 2021 a

Adesso potrebbe tornare a Uomini e donne Giorgio Manetti, il Gabbiano (nessuno lo dimentica). A dare la notizia è Nuovo Tv, che “spara” un titolo molto forte: “George torna nel programma di Canale 5“. Infatti, l’ex cavaliere confessa al settimanale di Riccardo Signoretti di voler conoscere Isabella. “Trovo che sia molto affascinante. Vorrei tanto invitarla a cena fuori”, dice. E anche Isabella sembra intenzionata a conoscerlo: “Io con Giorgio Manetti ci sarei anche uscita. Poi se andava avanti due mesi o tre mesi nessuno avrebbe potuto saperlo. Ci andrei a cena almeno una volta, l’ho visto per tre anni in televisione. Potrei anche chiamarlo e dirgli che voglio vederlo“. Parole chiare, che non lasciano dubbi.

Ma immaginate la reazione di Gemma Galgani, che è stata fidanzata con Giorgio. Sbotta senza mezzi termini e lascia tutti senza fiato: “Lei non voleva che io parlassi di lei. Ha proprio detto ‘io non voglio che questa donna parli di me e intervenga sulle mie cose nel programma’. Poi però ho letto la sua intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine ed è stata lei a parlare di me e anche di Giorgio Manetti! Ha detto che vorrebbe conoscerlo e poter uscire con lui. Oltretutto una persona che è uscita con me. Lei ha una misera considerazione di me non dovrebbe uscire con Giorgio. C’è un limite a tutto adesso. Lui è stato con me e tu non mi sopporti, sei una Pinocchia. Tu non sarai me, non potrai mai!”.

A quanto pare Giorgio, che è stato fidanzato con una donna di Firenze, è tornato single. Adesso nella sua vita potrebbe arrivare un nuovo amore. Si tratta di un vero colpo di scena. E il pubblico attende.

