GfVip, Soleil Sorge e "il sogno proibito". Una scandalosa confessione intima: "Se non era per Giucas..."

Francesco Fredella 22 novembre 2021 a

a

a

"Il mio sogno proibito, c’era feeling però mi hanno ostacolato”, parla Amedeo Goria che nella casa del Grande Fratello Vip ha lasciato il segno. La confessione arriva a DiPiù - uno dei settimanali più venduti. Goria, nella casa del GfVip, sembra sia rimasto colpito dal fascino di Soleil Sorge. E svela: "C’era feeling con Soleil, mi hanno ostacolato. Fra tutte le donne presenti lei era quella che mi intrigava di più per la sua prorompente sensualità, Ainett Stephens a parte":

"Levatemela di mezzo". Bortuzzo brutale, gela la principessa Lulù: "Ecco come mi riduci fisicamente"



Sembra che ad ostacolare tutto sia stato Giucas Casella. "Dietro al tuo fare stralunato si nasconde un giocatore che vuole vincere. Dicevi di essere mio amico ma hai sempre votato per eliminarmi. Così, anche per colpa tua, non ho potuto conoscere meglio Soleil, il mio sogno proibito", racconta.

"Gf Vip in onda fino a marzo 2022". L'annuncio del direttore di Canale 5 che fa felice Signorini



C’è, poi, un altro precedente che svela a SuperGuida tv. Soleil Sorge mi aveva preso molto di testa. Con lei andavo molto d’accordo tanto che insieme progettavamo anche scherzi e cose da fare. Soleil è una ragazza intelligente ed era quella che trovavo più stuzzicante. Con Vera Miales? Direi che mi sono sempre comportato bene e le ho creduto. Sono rimasto incredulo di fronte ad una notizia imprevista. Ero arrabbiato con la produzione del Grande Fratello Vip perché in quei tre giorni non avevo poi ricevuto altre notizie. Loro mi hanno tenuto sulle spine e li capisco perché comunque fa parte del gioco. Guenda e Maria Teresa Ruta si sono arrabbiate molto con Vera e mi dispiace perché io per carattere non amo le guerre. I rapporti con Vera si sono freddati dopo il nostro ultimo confronto nella casa”. Intanto, continua la saga dei caffè: prima con l’inviata di Mediaset poi con Mila Suarez (ex di Belli): Goria non molla. Nemmeno per un istante.

"Esatto". Alfonso Signorini e l'aborto, la strana frase della Burganelli: altro tsunami sul GfVip

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.